За кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города

За одну кражу новосибирсца уже судили, но он отделался штрафом.
Из спортивного магазина сибиряк украл ботинки, а из продуктового — сыры, виски и кофе.
Мужчина подошел к кассе, где был продавец-кассир. Она начала вытаскивать из его продуктовой корзины рыбу.
Обвиняемый достал нож и начал ей угрожать. Женщина отдала пакет с продуктами, и злоумышленник ушел.
Его осудили сразу по нескольким статьям: кража, мелкое хищение и разбой с применением оружия.
Его приговорили к пяти годам в исправительной колонии общего режима.