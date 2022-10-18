18 октября
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Происшествия

За кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города

В Новосибирске мужчина совершил ряд краж и один разбой, пишет «Комсомольская правда».

Наручники.
Наручники.
СС0

За одну кражу новосибирсца уже судили, но он отделался штрафом.

Из спортивного магазина сибиряк украл ботинки, а из продуктового — сыры, виски и кофе.

Мужчина подошел к кассе, где был продавец-кассир. Она начала вытаскивать из его продуктовой корзины рыбу.

Обвиняемый достал нож и начал ей угрожать. Женщина отдала пакет с продуктами, и злоумышленник ушел.

Его осудили сразу по нескольким статьям: кража, мелкое хищение и разбой с применением оружия.

Его приговорили к пяти годам в исправительной колонии общего режима.

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