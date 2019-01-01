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За 13 минут до Нового года барнаулец «подломил» цветочный магазин и скрылся с розами

31 декабря в 23:47 в магазин цветов, расположенный на проспекте Красноармейский, 135а в Барнауле зашел мужчина с бутылкой пива.

Охапка роз.
Охапка роз.
22.мвд.рф

Он схватил букет с 101 оранжевой розой, выбежал на улицу и скрылся на авто, пишет «МК».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «оранжерейщика» задержали. Цветы изъяты.

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