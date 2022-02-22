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Происшествия

За 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета

Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании «СиЛА», летевшего рейсом из села Казачинское (Иркутская область) в Иркутск, сообщает «Интерфакс».

Самолет авиакомпании "СиЛА".
Самолет авиакомпании "СиЛА".
mintrans22.ru

Во время полета экипаж сообщил, что пассажиру стало плохо. Экипаж передал за 30 минут до посадки, что он умер.

На борту было 17 пассажиров и два члена экипажа.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР агентству сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«Выясняются обстоятельства смерти мужчины. Ему было 47 лет», — сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.

Ранее в самолете авиакомпании S7 при выполнении рейса из Египта обнаружили труп россиянина.

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