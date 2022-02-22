За 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета

Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании «СиЛА», летевшего рейсом из села Казачинское (Иркутская область) в Иркутск, сообщает «Интерфакс».

Во время полета экипаж сообщил, что пассажиру стало плохо. Экипаж передал за 30 минут до посадки, что он умер.

На борту было 17 пассажиров и два члена экипажа.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР агентству сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

«Выясняются обстоятельства смерти мужчины. Ему было 47 лет», — сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.

Ранее в самолете авиакомпании S7 при выполнении рейса из Египта обнаружили труп россиянина.