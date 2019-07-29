За мошенничество осужден бывший сотрудник администрации президента РФ

Экс-начальника департамента администрации президента РФ и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.

Пока Горбатов сидел в СИЗО, он раскрыл следователям схему работы банды бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

По версии следствия, вместе с двумя знакомыми Горбатов разработал вначале 2017 года схему обмана ростовщика, который скупал у богатых москвичей ценности, пишет «Коммерсант».

Перед этим в ломбарде прошли обыски и напуганный хозяин заплатил сотруднику ФСБ и двум его товарищам 100 тыс. долларов. Ценности в итоге ростовщику вернули, но независимо от «работы» компании.

Через год Горбатов с компаньонами решил провернуть ту же аферу с тем же ломбардом. У ростовщика, которому пришло «письмо из ФСБ», потребовали 300 тыс. долларов. Не сумев собрать нужную сумму бизнесмен дал мошенникам в залог несколько дорогих часов на сумму более одного млн долларов, пообещав выкупить, когда появятся деньги.

И отправился в правоохранительные органы, где написал на мошенников заявление. После этого троицу мошенников сразу задержали. К тому времени Горбатов уже год как работал в администрации президента, отвечая за вопросы, касающиеся помилования и предоставления политубежища.

В СИЗО компаньоны Горбатова быстро сознались в преступлениях, и, чтобы смягчить себе приговор, он рассказал о коррупции в рядах ФСБ, пишет ura.ru. В апреле 2019 года был задержан полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который обвиняется в получении взяток на сумму 850 тыс. долларов, его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн рублей у московского девелопера.