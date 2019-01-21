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21 января
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Происшествия
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За мошенничество с автостраховкой в Барнауле судят группировку, в которую входил бывший полицейский

Четырех жителей Барнаула, среди которых был и бывший сотрудник ГИБДД, судят за мошенничество с автостраховками, сообщили в Следкоме. Оперативное сопровождение проводили сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю.

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Как выяснили следователи, 2016 году эти люди придумали преступную схему для получения выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности. Они организовывали фиктивные дорожно-транспортные происшествия с машинами, имевшими механические повреждения. Потом оформляли документы, содержащие заведомо ложные основания для производства страховыми компаниями выплат по мнимым страховым случаям. Сумма выплат варьировалась от 165 до 400 тысяч рублей. Следствием доказаны пять фактов мошеннических действий обвиняемых, в трех из которых активное участие принимал бывший сотрудник полиции.

Один из участников мошеннической схемы на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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