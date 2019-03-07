В Барнауле обнаружили больше 15 поддельных купюр

Поддельную купюру неизвестные принесли в одну из торговых сетей города. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине фальшивку не обнаружили. Однако в банке деньги пересчитали и нашли поддельный денежный билет номиналом 1000 рублей
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Горожан призывают быть внимательными и обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.
В ведомстве отмечают, что в основном фальшивки сбывают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Практика показывает, что фальшивомонетчики просто стараются разменять поддельную купюру.