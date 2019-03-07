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Происшествия

В Барнауле обнаружили больше 15 поддельных купюр

В магазинах и банках Барнаула за неделю выявили несколько фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, пишет ГУ МВД России по городу.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Поддельную купюру неизвестные принесли в одну из торговых сетей города. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине фальшивку не обнаружили. Однако в банке деньги пересчитали и нашли поддельный денежный билет номиналом 1000 рублей

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Горожан призывают быть внимательными и обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.

В ведомстве отмечают, что в основном фальшивки сбывают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Практика показывает, что фальшивомонетчики просто стараются разменять поддельную купюру.

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