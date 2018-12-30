За ночь в Барнауле полностью сгорели сразу несколько домов

Дом в поселке Авиатор загорелся примерно в 22 часа вечера. В 22:25 пожар локализовали, а еще через 10 минут 13 пожарных его потушили, передает сайт МЧС. Как сообщили комментаторы, горел дом по адресу ул. Дружбы, 51. Он выгорел почти полностью. О пострадавших и жертвах не сообщается.
Следующий пожар произошел около полуночи, и с огнем там боролись уже 42 спасателя, передали в МЧС. По словам очевидцев, это произошло на пер. Циолковского, на пересечении с улицей Никитина. Слова бывших на месте пожара расходятся с данными МЧС: люди пишут, что горели несколько домов, но в сводке МЧС говорится только об одном.
Мария Зуева,
сотрудница «Алтайского завода агрегатов»:
Это у нас с сыном сегодня сгорел дом на Циолковского. Остались, как говорится, без крыши над головой. Когда выбежали, дом ещё не горел, но оказалось, что у пожарных нет воды, а в это время огонь перешёл на крышу, в итоге сгорело всё.
От соседей загорелись, у них какая то беда с печкой была. Выбежали с сыном в пижамах. До сих пор не в себе. Успели только документы взять.