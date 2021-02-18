Маршрутка с пассажирами столкнулась с «Нивой» за Новым мостом в Барнауле

По словам одного из пассажиров автобуса, их пересадили в другую маршрутку. Никто не пострадал.
Обстоятельства аварии пока неизвестны.
На месте работает полиция.
Днем 18 февраля на Правобережном тракте в Барнауле маршрутка № 134 столкнулась с «Нивой», сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
По словам одного из пассажиров автобуса, их пересадили в другую маршрутку. Никто не пострадал.
Обстоятельства аварии пока неизвестны.
На месте работает полиция.
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