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Происшествия

Маршрутка с пассажирами столкнулась с «Нивой» за Новым мостом в Барнауле

Днем 18 февраля на Правобережном тракте в Барнауле маршрутка № 134 столкнулась с «Нивой», сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП за Новым мостом.
ДТП за Новым мостом.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

По словам одного из пассажиров автобуса, их пересадили в другую маршрутку. Никто не пострадал.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

На месте работает полиция.

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