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Происшествия

За оскорбление росгвардейца жителя Алтайского края приговорили к исправительным работам

Жителя Рубцовска осудили за оскорбление представителя власти. Адвокат просил оправдать дебошира, но приговор оставили без изменений, сообщает прокуратура Алтайского края.

Росгвардия, задержание.
Росгвардия, задержание.
rosgvard.ru

Мужчина был в одном из баров города. Он не реагировал на замечания официантов, мешал другим посетителям, вел себя агрессивно и вызывающе. Вскоре на место прибыл экипаж росгвардейцев.

Один из сотрудников предложил мужчине проехать для разбирательства в отдел полиции. Однако осужденный посчитал себя несправедливо обиженным и обматерил росгвардейца.

Мужчину признали виновным и приговорили к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Не согласившись с решением суда, адвокат осужденного обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, в которой просил оправдать дебошира. Однако доводы жалобы признали необоснованными, приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу.

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