За отказ от интима житель Алтайского края пытался сжечь в доме шестерых человек

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Бийска. Его обвиняют в покушении на убийство шести человек путем поджога частного дома, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2019 года в Бийске обвиняемый пришел в дом к двум местным жителям, где также находились еще четверо гостей. «После распития спиртного мужчина стал недвусмысленно намекать хозяйке дома на близкие отношения после того, как ее сожитель ляжет спать», — отмечают в ведомстве.

Получив отказ, мужчина вышел из дома и, подперев входную дверь так, чтобы никто из присутствующих не смог выйти, поджег жилище. Предотвратить гибель шести человек смог сосед, который помог потерпевшим выбраться из горящего дома и вызвать пожарных. Огонь уничтожил имущество хозяев дома на сумму более 600 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.