За отказ реанимировать покойника врачу скорой помощи угрожают убийством

В Северске Томской области избили врача «скорой помощи». Теперь злоумышленники угрожают ему убийством.

По предварительной версии, 3 ноября упавшему на улице горожанину вызвали «скорую помощь», приехавшие медики констатировали его смерть.

Появившийся на месте родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а когда врач «скорой» сообщил ему, что тот умер, — избил медика.

Подробности случившегося изданию vtomske.ru рассказал начальник службы скорой медицинской помощи межрегионального управления № 81 ФМБА РФ Александр Яблоков.

Как развивались события

«Скорая» прибыла на место через 8 минут после вызова.

Врачи констатировали смерть мужчины и, как требуют в таких случаях правила, позвонили в полицию. В этот момент у тела появился пьяный сын умершего, вытащил из машины врача и стал его избивать. Тогда врачи решили уехать оттуда.

Однако вскоре на станцию дежурному поступил вызов с того же адреса от женщины, которой стало плохо. Старший врач смены решила вернуть бригаду, которая еще не успела далеко уехать. Медики вернулись, но там — несмотря на то, что у тела уже находились полицейские — на бригаду снова напал пьяный сын умершего и еще один мужчина.

Скорая помощь. Реанимобиль. Анна Зайкова.

Они были вооружены бейсбольной битой. Врачи успели закрыться в машине, и злоумышленники стали бить по ней битой. Женщине помощь так и не оказали, потому что врачам пришлось уехать, пишет «Росбалт».

Александр Яблоков подчеркнул, что в момент второго нападения на врачей стоявшие во дворе полицейские даже не попытались защитить бригаду. «Они смотрели в другую сторону. С моей точки зрения эта безнаказанность спровоцировала дальнейшие угрозы и нападения. Сотрудники УМВД свои непосредственные обязанности на месте не выполняли», — указал Яблоков.

Угрозы

Пострадавший врач рассказал, что злоумышленник не успокоился. Через день сын умершего нашел доктора и заявил, что того найдут и изобьют.

«А если он напишет заявление в правоохранительные органы, то убьют», — рассказал Яблоков.

Скорая помощь. Анна Зайкова.

Более того, знакомый врача приходил на станцию скорой помощи и грозил расправой сотрудникам.