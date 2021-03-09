За подготовку массового убийства одноклассников задержали 16-летнего ученика

В Пензе полицейские задержали 16-летнего подростка, который планировал расстрелять одноклассников из ружья своего деда.

Юноша рассказал администратору группы в одной из соцсетей о том, что одноклассники относятся к нему без должного уважения, поэтому он собирается устроить их массовое убийство.

Ученик сообщил, что дома у него лежит оставшееся от деда ружье, а порох он раздобудет у дяди, пишет Telegram-канал Baza.

О планах школьника узнали сотрудники правоохранительных органов и задержали его, пишет News.ru.

При обыске у подростка дома оперативники нашли ружье. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.