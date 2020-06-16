За походы на ток-шоу Шукшина раскритиковала родственников погибшего в ДТП с Ефремовым

Российская актриса Мария Шукшина в Instagram раскритиковала родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Основанием стало их участие в шоу Андрея Малахова.

«Беда происходит в стране! <…> Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников <…> не понимаю, как можно продавать свои страдания?» —недоумевает актриса.

Она уверена, что трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества и указала на отсутствие национальной идеи, пишет ura.ru.

«Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным», — недоумевает Шукшина.

Она уверена, что Ефремов будет до конца жизни «бичевать себя» и в качестве наказания будет сидеть в тюрьме.

Она обратилась к родственникам погибшего в ДТП Захарова и призвала их принять раскаяние актера и его помощь. «Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы», — отметила она.

Встретиться для разговора с родственниками погибшего хочет и актер Сергей Гармаш. Он уже связался с ними по телефону. Информацию подтвердил адвокат Александр Добровинский, сообщает Пятый канал.