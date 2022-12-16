17 декабря
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Происшествия

За продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин

В Алтайском крае дальнобойщика и двух жителей Рязанской области признали виновными по делу о сбыте суррогатного алкоголя, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК по региону.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

По установленной информации, 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный «коньяк» и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Причиной смерти потерпевших послужило отравление метиловым спиртом. Результаты химической судебной экспертизы показали, что в суррогатной алкогольной продукции обнаружено больше количество метанола, опасного для жизни и здоровья.

Свою вину мужчины не признали. Однако все их доводы следствием были опровергнуты собранными доказательствами.

Они признаны виновными по статье 238 УК РФ («Хранение, перевозка, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее по делу о контрабанде алкоголя поймали сотрудников иностранной дипмиссии в России.

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