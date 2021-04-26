За прошедшие выходные в Алтайском крае потушили более 60 пожаров

Факторы высокой пожароопасности очевидны: теплая и сухая погода, массовые выезды на дачи и на природу, неосторожное обращение с огнем, а иногда — хулиганство, умышленный поджог травы.
25 апреля к 15:00 в регионе ликвидировали 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава, сообщили в ведомстве.
В МЧС постоянно принимаются меры по стабилизации обстановки. Главная задача — не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты.
Для этого созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчёты пожарно-спасательных подразделений.