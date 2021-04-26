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Происшествия

За прошедшие выходные в Алтайском крае потушили более 60 пожаров

Количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растёт, сообщают в пресс-службе МЧС. В воскресенье, 25 апреля, в регионе потушили 64 возгорания.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Факторы высокой пожароопасности очевидны: теплая и сухая погода, массовые выезды на дачи и на природу, неосторожное обращение с огнем, а иногда — хулиганство, умышленный поджог травы.

25 апреля к 15:00 в регионе ликвидировали 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 — прошлогодняя трава, сообщили в ведомстве.

В МЧС постоянно принимаются меры по стабилизации обстановки. Главная задача — не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты.

Для этого созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчёты пожарно-спасательных подразделений.

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