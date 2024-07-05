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Происшествия

За прошедшую неделю в Алтайском крае 128 жителей пострадали от клещей

С начала сезона активности клещей, с жалобами на укусы обратились 6132 человека, включая 1568 детей до 14 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Клещ.
Клещ.
Фото: ru.freepik.com, автор erik-karits-2093459.

Среди пострадавших зафиксировано 138 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе у 18 детей, 26 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 2 детей и 23 случая с подозрением на клещевой энцефалит, в том числе у одного ребенка.

Комиссионно подтверждены 13 случаев клещевого энцефалита и 26 случаев боррелиоза. В стационарах края находятся два человека с подозрением на клещевой энцефалит.

В настоящее время наблюдается снижение численности и активности клещей.

Ранее сообщалось, что барнаульцы подверглись нашествию гамазовых клещей.

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