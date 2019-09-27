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Происшествия

За разглашение государственной тайны наказали российского офицера

Офицер одной из воинских частей в Хабаровском крае оштрафован на 20 тыс. тысяч рублей за разглашение государственной тайны, сообщает РИА Новости.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«В феврале 2019 года сотрудниками военной контрразведки выявлены факты привлечения должностным лицом войсковой части 51460 — капитаном Мостепаненко А. В. к работе с топографическими картами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, подчинённым военнослужащим, не имеющим соответствующего допуска», — говорится в сообщении управления ФСБ России по Восточному военному округу.

В отношении капитана возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны, пишет bfm.ru.

«Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А. В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 20 тыс. рублей», — сообщает управление.

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