За рулем фуры, смявшей спорткар в Бердске, был 51-летний барнаулец

В новосибирской полиции рассказали подробности жуткого ДТП на выезде из Бердска. За рулем фуры, в которую врезалась иномарка, был житель Барнаула, говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

По уточненной информации, авария случилась около 11:50.

29-летний житель Бердска за рулем Mazda RX-8 двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима.

На 39-м км, напротив одного из торговых центров в Бердске, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 51-летнего жителя Барнаула.

Как уже сообщалось, в результате аварии водитель иномарки скончался на месте. Его пассажирка с черепно-мозговой травмой госпитализирована.