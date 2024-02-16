16 февраля
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Происшествия

За шкуры снежных барсов задержали директора комиссионки. Возбуждено уголовное дело

Следователи Кузбасса задержали директора комиссионного магазина.

Снежный барс в Республике Алтай.
Снежный барс в Республике Алтай.
vk.com/altzapovednik

Выяснилось, что он купил и хранил у себя дома две шкуры снежного барса и два меховых ковра из шкур манула, выделкой которых занимался местный житель, сообщает "Интерфакс".

Обыски прошли в жилищах задержанного и в его магазинах. Возбуждено уголовное дело.

Факт

Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны животных.

Ранее Сайлюгемский национальный парк запечатлел снежного барса с ярко светящимися глазами.

На самом деле в ярком "лазерном" взгляде животного нет ничего удивительного. Это свет инфракрасной подсветки камеры отражается от особых клеток глаза ирбиса.

У людей тоже может проявляться такой эффект - в виде красных глаз на фотографиях.

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