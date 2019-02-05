За сутки в Алтайском крае горели три автомобиля

Автомобили горели в Калманском районе, в Рубцовске и в Барнауле. Среди основных причин подобных возгораний — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств и неосторожное обращение с огнем. Самая распространенная ситуация — короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя.
Возгорание может произойти прямо во время движения. Для его тушения всегда нужно иметь в машине огнетушитель. Практика показывает, что наиболее эффективными для тушения загораний в автомобилях, являются углекислотные, — отмечают в ведомстве.
Чтобы избежать пожара от замыкания электропроводки нужно регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования. Профилактический осмотр должны выполнять специалисты-электрики на станциях техобслуживания. Чтобы не допустить поджог машины, советуют надолго не оставлять транспортное средство без присмотра, особенно ночью.
При морозах автомобилистов просят не отогревать двигатели открытым огнем, а также не заряжать аккумуляторную батарею непосредственно в автомобиле.