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Происшествия

За сутки в Алтайском крае горели три автомобиля

Во время морозов в Алтайском каре стали чаще гореть автомобили. За сутки в регионе пожарные несколько раз выезжали на тушение транспортных средств, пишет ГУ МЧС России по региону.

Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль.
Евгений Черепанов в vk.com/barneos22

Автомобили горели в Калманском районе, в Рубцовске и в Барнауле. Среди основных причин подобных возгораний — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств и неосторожное обращение с огнем. Самая распространенная ситуация — короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя.

Возгорание может произойти прямо во время движения. Для его тушения всегда нужно иметь в машине огнетушитель. Практика показывает, что наиболее эффективными для тушения загораний в автомобилях, являются углекислотные, — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать пожара от замыкания электропроводки нужно регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования. Профилактический осмотр должны выполнять специалисты-электрики на станциях техобслуживания. Чтобы не допустить поджог машины, советуют надолго не оставлять транспортное средство без присмотра, особенно ночью.

При морозах автомобилистов просят не отогревать двигатели открытым огнем, а также не заряжать аккумуляторную батарею непосредственно в автомобиле.

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