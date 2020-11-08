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Происшествия

За сутки в Алтайском крае пожарные дважды тушили горящие автомобили

Случаи возгорания транспортных средств нередки в крае. Только в минувшие сутки пожарным расчетам дважды приходилось принимать участие в тушении горящих автомобилей, сообщает МЧС по региону.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Так, 7 ноября днем в Алейске произошло возгорание легкового автомобиля отечественного производства. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 12:43.

На место происшествия незамедлительно прибыли семь бойцов пожарной охраны и две автоцистерны. На тот момент машина полностью была охвачена открытым огнем. В течение пяти минут возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара автомобиль уничтожен полностью.

Второй случай произошел в этот же день в Новоалтайске. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 16:18. На момент прибытия первого боевого расчета 27-й пожарно-спасательной части горел автомобиль отечественного производства. В считанные минуты возгорание было ликвидировано. В результате произошедшего огнем уничтожен салон машины, поврежден кузов.

Причина пожаров устанавливается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101, 112).

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