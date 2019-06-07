За угрозы отрезать головы сенаторам арестовали американца

Обвинение утверждает, что первый звонок с угрозами Хейвен совершил в мае 2018 года — тогда он пригрозил отрезать головы двум сенаторами, пишет Salt Lake Tribune. <В тот раз за один день мужчина 32 раза позвонил в здание Капитолия>.
Каким политикам угрожал Хейвен — не сообщается. Сам он на суде упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и экс-главу Госдепартамента США Джона Керри, пишет polit.ru.
Хейвену вменяют угрозу нанесения вреда здоровья, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 тыс. долларов.