За угрозы отрезать головы сенаторам арестовали американца

В США суд штата Юта постановил поместить под арест 54-летнего Скотта Брафана Хейвена, который угрожал отрезать головы сенаторам. За 13 месяцев он более 2 тысяч раз звонил в Конгресс США и в большинстве случаев утверждал, что нанесет парламентариям физический урон.

Обвинение утверждает, что первый звонок с угрозами Хейвен совершил в мае 2018 года — тогда он пригрозил отрезать головы двум сенаторами, пишет Salt Lake Tribune. <В тот раз за один день мужчина 32 раза позвонил в здание Капитолия>.

Каким политикам угрожал Хейвен — не сообщается. Сам он на суде упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и экс-главу Госдепартамента США Джона Керри, пишет polit.ru.

Хейвену вменяют угрозу нанесения вреда здоровья, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 тыс. долларов.