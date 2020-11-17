За выходные в Алтайском крае пожары унесли жизни четырех человек

Вечером 13 ноября в Поспелихе сгорел частный дом. Погиб 64-летний хозяин дома и его 46-летний гость.
Утром 15 ноября в одном из сел Петропавловского района при пожаре погибла 89-летняя женщина.
В Заринске загорелась квартира, погиб 65-летний мужчина.
По всем фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Предварительными причинами этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Всего за 10 месяцев 2020 года в Алтайском крае из 12 102 пожаров 684 случилось из-за печного отопления, 66 из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов и 838 связаны с «электрическими» причинами.
«Конечно, невозможно в холодный осенние-зимний период не обогревать помещение, тем более если в этом доме живут дети. Если вы не успели починить печь к началу отопительного сезона в виду трудной жизненной ситуации, можно обратиться за помощью в контакт-центр минсоцзащиты Алтайского края по тел.: +7 (3852) 273−601», — советует детский омбудсмен региона Ольга Казанцева.
Все, кто пользуется печным отоплением, нужно помнить, что запрещается:
- пользоваться печами с трещинами, неисправными дверцами, недостаточными разделками от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий,
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям,
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы,
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива,
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов,
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.