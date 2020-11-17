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Происшествия

За выходные в Алтайском крае пожары унесли жизни четырех человек

В Алтайском крае с приходом холодов участились пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного отопления. Только за выходные по этой причине произошло три пожара с гибелью людей, сообщили в СУ СКР по региону.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
altapress.ru

Вечером 13 ноября в Поспелихе сгорел частный дом. Погиб 64-летний хозяин дома и его 46-летний гость.

Утром 15 ноября в одном из сел Петропавловского района при пожаре погибла 89-летняя женщина.

В Заринске загорелась квартира, погиб 65-летний мужчина.

По всем фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительными причинами этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

Всего за 10 месяцев 2020 года в Алтайском крае из 12 102 пожаров 684 случилось из-за печного отопления, 66 из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов и 838 связаны с «электрическими» причинами.

«Конечно, невозможно в холодный осенние-зимний период не обогревать помещение, тем более если в этом доме живут дети. Если вы не успели починить печь к началу отопительного сезона в виду трудной жизненной ситуации, можно обратиться за помощью в контакт-центр минсоцзащиты Алтайского края по тел.: +7 (3852) 273−601», — советует детский омбудсмен региона Ольга Казанцева.

Все, кто пользуется печным отоплением, нужно помнить, что запрещается:

  • пользоваться печами с трещинами, неисправными дверцами, недостаточными разделками от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий,
  • оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям,
  • применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
  • перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы,
  • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
  • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива,
  • использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов,
  • применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
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