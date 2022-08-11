Заблудившихся на Алтае туристов спасли сотрудники МЧС

Происшествие случилось 7 августа. Четверо туристов спускались с водопада Текелю по правому берегу реки Аккем.
Они дошли до скального прижима, но переправиться через реку Аккем и найти обратный путь не смогли.
8 августа к месту нахождения туристов отправилась группа спасателей с поста «Ак-Кем». В 18:00 они прибыли к месту происшествия и переправили туристов на другой берег реки, пишет ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Никто не пострадал.
Ранее на Алтае пропал девятилетний мальчик, но его быстро нашли.