Заблудившихся на Алтае туристов спасли сотрудники МЧС

В Республике Алтай у реки Аккем заблудились туристы, вызволять их пришлось силами сотрудников МЧС.

Происшествие случилось 7 августа. Четверо туристов спускались с водопада Текелю по правому берегу реки Аккем.

Они дошли до скального прижима, но переправиться через реку Аккем и найти обратный путь не смогли.

8 августа к месту нахождения туристов отправилась группа спасателей с поста «Ак-Кем». В 18:00 они прибыли к месту происшествия и переправили туристов на другой берег реки, пишет ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Никто не пострадал.

Ранее на Алтае пропал девятилетний мальчик, но его быстро нашли.