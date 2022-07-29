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Происшествия

Заблудившуюся россиянку с семью детьми нашли в лесу

Мать с семью детьми, младшему из которых 1,5 года, заблудились в лесу в Краснодарском крае.

Лес.
Лес.
СС0

В ночь на 29 июля на поиски пропавших выдвинулись спасатели, пишет РЕН.

Семья отдыхала у бабушки в Нефтегорске. Мать решила со своими детьми вернуться домой в станицу Ширванскую пешком.

Короткий путь лежал через лес. Женщина знала направление, а не точную дорогу. Через несколько часов семья заблудилась.

Возраст детей — от полутора до 13 лет. Когда к темному времени суток семья не вернулась домой, за их поиски взялись родственники, пишет Газета.Ru. Позже они обратились в МЧС.

Семью искали 67 спасателей и 14 единиц техники.

Заблудившиеся были найдены гораздо южнее станицы, в которую они направлялась.

Ранее родители-грибники потеряли в лесу 11-летнюю дочь.

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