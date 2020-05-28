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Происшествия

Зачинщица драки из-за туалета в ходе потасовки сама провалилась в выгребную яму

Конфликт между красноярскими дачниками произошел в СНТ «Дружный», во время которого одна из зачинщиц перепалки переворачивала уличный туалет и упала в выгребную яму, сообщает «ТВК Красноярск».

Уличный туалет, дверь.
Уличный туалет, дверь.
CC0

Как рассказала владелица туалета и другого поврежденного имущества, конфликт продолжается с лета 2019 года. Семья купила участок, поставила забор и туалет-раздора.

«Травля каждый день, маты, угрозы, мол, всех убью, сожгут. Мы переставили туалет ниже на 10 м, дальше от их „детской площадки“, как они ее называют, где они пьют каждый день. Но они не успокоились», — рассказала сибирячка.

По ее словам, в прошлом году соседи поливали участок бензином и угрожали поджечь семью вместе с дачей.

Вызвали полицию, но, как отмечает женщина, борцы за общественную безопасность написали отписку — не удалось обнаружить хулиганов на соседнем участке.

Почувствовав свою безнаказанность соседи перешили к нападениям. Так, 21 мая они ворвались на участок, где разгромили огород, клумбы, теплицы, бассейн, выбили окна в доме, вагончике и двух машинах.

Также перевернули туалет, а после сожгли его. Кроме того, они швыряли емкости с зажигательной смесью в сторону домика и людей.

Полиция приехала через час. Одну из дебоширок задержали, но отпустили, а ее сожителя объявили в розыск. Судя по всему, ищут везде, кроме дачи, где он спокойно проживает.

«Оказывается, оба судимые за наркотики. Имеют восьмилетнего ребенка. Нигде не работают уже несколько лет. Они обещают мстить нам и детям, адрес наш в городе знают, мы уехали жить в другое место. У людей совершенно нет тормозов, и это страшно», — пожаловалась женщина.

В полиции по данному инциденту проводят проверку, отмечает издание.

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