Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Речь идет о махинациях с медицинским оборудованием с ущербом более 126,5 млн рублей.

Чиновнице предъявили обвинение, решается вопрос об аресте.

Факт

Анна Москвина работала заместителем министра здравоохранения Бориса Немика с 2019 года. Ее уволили из ведомства в апреле 2024 — по официальной версии, истек срок контракта.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина задержали в столице. В здании правительства Алтайского края побывали правоохранители.

Также бывшему прокурору Новосибирской области ужесточили приговор в Барнауле. Ему назначено 9,5 лет колонии строго режима и штраф в двукратном размере взятки — 21,9 млн рублей.

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