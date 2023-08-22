Задержали директора компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров

Что произошло
Группа диггеров начала свой путь 20 августа с кирпичного коллектора 1906 года.
Примерно в 14:00 они спустилась в кирпичный коллектор на Олимпийском проспекте. Спустя час они дошли до коллекторов 1819 и 1974 годов в районе метро "Трубная".
Гид написал своему коллеге сообщение о том, что начался ливень и можно ли выходить на «Трубной».После этого перестал отвечать на звонки и сообщения.
В итоге весь состав из пяти человек погиб - их тела позже всплыли в Москве-реке.
Розыск
Двух причастных к трагической экскурсии руководителей объявили в розыск. СК возбудил уголовное дело.
Однако гендиректор одной из двух организаций успел скрыться за пределами России — в ОАЭ, сообщает РЕН ТВ.
Ранее найдены тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам.