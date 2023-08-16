Задержали подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале

Вероятного причастного к взрыву на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек и 85 пострадали, задержали, сообщает " Российская газета ".

Подозреваемым оказался Эльдар Насрулаев, который устроил на автосервисе склад аммиачной селитры, там нашли примерно 100 тонн этого удобрения.

Правоохранители считают, что именно селитра сдетонировала при пожаре, после чего произошел мощный взрыв.

Эльдара Насрулаева доставили на допрос.

Взрыв АЗС в Махачкале. Mash

Что произошло?

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после взорвались две цистерны с топливом.

Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.

Среди погибших была беременная 18-летняя девушка, которая приехала навестить родителей.

Ранее сообщалось, что взрыв на АЗС будут расследовать как преступление против государственной власти.

Дело возбудили в Дагестане, а потом передали для расследования в главное следственное управление, пишет "Коммерсантъ".

Очевидна преступная халатность со стороны местных чиновников, закрывавших глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки и станции техобслуживания.