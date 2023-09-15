Задержали "режиссера", который снимал детское порно больше 11 лет назад

Интимные кадры с несовершеннолетней девочкой заметили в базе Интерпола. Там собирают фото жертв сексуального насилия, сообщает Shot.

Задержали "режиссера", который снимал детское порно больше 11 лет.

Кто-то из любителей порносайтов залил фотографии ребенка и подписал, что ей точно нет и 16 лет.

Девочкой оказалась из России. На данный момент ей 22 года.

Полицейские решили опросить ее и оказалось, что местный 30-летний мужчина заставлял сниматься во взрослых фильмах, а сам был "актером".

Все это началось в 2006 году, когда девочке было шесть лет. А продолжалось насилие семь лет.



У педофила в Ростовской области нашли несколько флешек и девять жестких дисков с порно. Мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас девушка занимается наращиванием ресниц и ногтей и не хочет вспоминать прошлое.

Ранее заключенный насильник объявил голодовку.