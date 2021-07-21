Задержали врача по делу о торговле детьми

В Москве задержали врача одной из сети клиник Алену Дружинину по делу о торговле детьми, пишет «Новая газета» со ссылкой на ее адвоката Калоя Ахильгова.

Утром 20 июля к Дружининой пришли с обыском. Затем ее доставили в управление Следственного комитета, где допросили сначала в качестве свидетеля, а потом — подозреваемой. Пока неизвестно, какую роль медик сыграла в деле.

Сейчас Дружинина находится в изоляторе временного содержания. По этому же делу свидетелями проходят два менеджера клиники, где работает врач. Их допросили, а затем отпустили.

Расследование ведут с июня прошлого года, когда в столичной квартире нашли пятерых новорожденных, пишет polit.ru.

Что произошло

В июне 2020 года завели в квартире на Аргуновской улице в Москве нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода вместе с ухаживавшими за ними двумя нянями-китаянками. К ним домой участковые пришли по жалобе врача. Медик тогда сообщила полицейским, что одного из младенцев после родов в больнице им. Юдина забирал курьер.

Сообщалось, что младенцы были выношены суррогатными матерями для граждан Китая. Найденных младенцев отправили в детский дом. После этого троих детей по решению суда вернули гражданам Китая.

В июне 2021 года в Москве задержали гражданина Китая Лю Цзюня, сына которого родила суррогатная мать. Его ребенок — один из пятерых младенцев, которых нашли в квартире на Аргуновской улице. Цзюня обвиняли в покупке человека, «находящегося в беспомощном состоянии» (п. «з», ч. 2, ст. 127.1 УК). Суд не стал его арестовывать. Ребенка Цзюню вернули.