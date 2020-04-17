Задержан адвокат двух бывших российских министров

Следователи задержали в Москве Александра Вершинина — адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Его задержали по подозрению в мошенничестве. Источник в правоохранительных органах рассказал, что с Вершининым проводятся следственные действия.

Александр Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника Следственного комитета Михаила Максименко, которого осудили за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия.

Дело Абызова

Михаил Абызов был в должности министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Также было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам — 36 млрд рублей.

По версии следствия, Абызов нанес компаниям ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» ущерб на сумму 4 млрд рублей, выведя средства за рубеж, пишет polit.ru.

Экс-министр настаивает на своей невиновности.

На счетах бывшего чиновника были арестованы 27 млрд рублей. В ноябре Альфа-банк, который пытался взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста активов экс-министра в Сингапуре.