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СМИ: задержан алтайский министр здравоохранения

Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на свои источники.

Сергей Коваленко.
Сергей Коваленко.
med04.ru

Правоохранители пока подробности не комментируют, а мобильный телефон самого министра отключен.

«Экстренные закупки кислородного оборудования во время пандемии коронавируса вышли боком для министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко», — пишет Telegram-канал «Лысый бурундук».

Сергей Коваленко окончил Алтайский государственный медицинский университет и Сибирскую академию госслужбы. С 2001 по 2008 годы — хирург, заведующий отделением Майминской райбольницы, с 2008 по 2012 годы — заместитель главы администрации Майминского района, в 2012 году — главный врач Майминской райбольницы, затем до 2017 года — заместитель министра здравоохранения Республики Алтай, после чего вновь назначен главным врачом Майминской районной больницы.

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