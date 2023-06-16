Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего ребенка в Майминском районе

По версии следствия, инцидент произошел днем 14 июня в поселке Дубровка Майминского района.
9-летний мальчик пошел кататься на велосипеде. В поселке он встретил мужчину, с которым ранее он был знаком. Им оказался 29-летний местный житель Чемальского района. Он предложил ребенку поехать с ним в поселок Куташ. Мальчик согласился, и на попутном транспорте они уехали.
Вечером родители стали искать ребенка. Они обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына.
Мальчика вместе с подозреваемым нашли 15 июня в лесном массиве в окрестностях Куташа.
Мужчину задержали по подозрению в похищении. Возбуждено уголовное дело.
Следователи и криминалисты работают с подозреваемым, с его участием осуществляются следственные и другие процессуальные действия. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.