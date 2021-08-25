25 августа
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени

Силовики задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

«Подозреваемый задержан, с ним ведутся следственные действия в данный момент», — уточнил собеседник издания.

Также отмечается, что по словам местных жителей, восьмилетняя девочка могла ходить к дому-пансионату, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В день пропажи девочку видели там. Вероятно, подозреваемый снимал квартиру в доме-пансионате.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что ранее правоохранители проверяли 40-летнего мужчину, в отношении которого «имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству».

Напомним, восьмилетняя девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера в 2,5 километрах от ее дома.

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