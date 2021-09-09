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Происшествия

Задержан владелец группы в даркнете по организации заказных убийств

Следователи задержали владельца группы в даркнете по организации заказных убийств — 38-летнего Сергея Магданова.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Установлена его причастность к убийству семейной пары во Владимирской области, а также подготовке к убийству жителя Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Интерфакс».

Ранее были задержаны пособники, которые помогали собирать информацию о личностях жертв и их местонахождении.

Соучастникам предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Магданов помогал клиентам находить исполнителей, всю информацию о жертвах и даже оружие для «киллеров». Оплату он принимал биткоинами либо через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц, пишет bfm.ru.

По местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире прошли обыски — изъяты мобильные телефоны, компьютеры, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

Даркнет — сегмент интернета, который скрыт из общего доступа.

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