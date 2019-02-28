В Кирове после гибели девочки задержали завполиклиникой

Тело трехлетней девочки обнаружили в одной из квартир в Кирове 20 февраля. Ее одну дома оставила 21-летняя мать. Ребенок находился неделю без еды и воды, пишет bfm.ru. Предположительно, смерть наступила от обезвоживания. Мать арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью.
Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения. По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет оставалась без медицинского контроля, что квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка.