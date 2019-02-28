В Кирове после гибели девочки задержали завполиклиникой

В Кирове задержали заведующую поликлиникой в рамках уголовного дела, возбужденного после гибели девочки, которую на неделю оставили одну в квартире, сообщает СК РФ в Twitter.

Тело трехлетней девочки обнаружили в одной из квартир в Кирове 20 февраля. Ее одну дома оставила 21-летняя мать. Ребенок находился неделю без еды и воды, пишет bfm.ru. Предположительно, смерть наступила от обезвоживания. Мать арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью.

Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения. По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет оставалась без медицинского контроля, что квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка.