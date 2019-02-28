Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля 0°C

В Кирове после гибели девочки задержали завполиклиникой

В Кирове задержали заведующую поликлиникой в рамках уголовного дела, возбужденного после гибели девочки, которую на неделю оставили одну в квартире, сообщает СК РФ в Twitter.

Ребенок.
Ребенок.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Тело трехлетней девочки обнаружили в одной из квартир в Кирове 20 февраля. Ее одну дома оставила 21-летняя мать. Ребенок находился неделю без еды и воды, пишет bfm.ru. Предположительно, смерть наступила от обезвоживания. Мать арестовали по обвинению в убийстве с особой жестокостью.

Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц системы органов профилактики и здравоохранения. По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет оставалась без медицинского контроля, что квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость