Задержаны «грабители века», похитившие золото через дыру в стене ТЦ «Лето» в Барнауле

Воришек нашли в Новосибирске. Трое из них уже задержаны, один до сих пор остается на свободе, сообщает Barnaul 22.

Отмечается, что молодые люди были в той же одежде, что и во время ограбления, когда они попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Напомним, в начале июля этого года неизвестные проделали дыру в стене торгового центра «Лето» и влезли в ювелирный отдел. Оттуда они вынесли золотые украшения, стоимостью в шесть миллионов рублей. Из-за необычного и смелого способа реализации, случай получил негласное название «ограбление века».

Кстати, награбленное полицейские так и не нашли. Следователи считают, что молодые люди не выдадут местонахождение своей добычи, ведь это никак не повлияет на их приговор.

При этом, известно, что золото не было застраховано. А во время ограбления сигнализация в магазине не сработала.

Есть основания полагать, что воришки действовали по чьей-то наводке.