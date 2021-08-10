Задержаны сотрудники вагона-ресторана после массового отравления детей

На отдых ехали 250 детей из Петрозаводска и Мурманска.
В поезде 7 августа часть детей начала жаловаться на недомогание. Врачи обнаружили у них симптомы кишечной инфекции.
Причиной массового отравления детей из поезда Мурманск — Адлер стал норовирус второго типа, пишет polit.ru.
Всего отравились более 90 детей. После вспышки инфекции власти решили по прибытию поместить почти 200 детей из этого поезда в обсерваторы.
В компании, снабжавшей продуктами поезд, провели обыски. Также был осмотрен вагон-ресторан. Специалисты отобрали пробы суточного рациона детей и смывы поверхностей. В итоге СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Фигуранты обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ), а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ).