10 августа
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Происшествия

Задержаны сотрудники вагона-ресторана после массового отравления детей

Полиция и следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер после массового отравления 91 ребенка, сообщает ТАСС.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

На отдых ехали 250 детей из Петрозаводска и Мурманска.

В поезде 7 августа часть детей начала жаловаться на недомогание. Врачи обнаружили у них симптомы кишечной инфекции.

Причиной массового отравления детей из поезда Мурманск — Адлер стал норовирус второго типа, пишет polit.ru.

Всего отравились более 90 детей. После вспышки инфекции власти решили по прибытию поместить почти 200 детей из этого поезда в обсерваторы.

В компании, снабжавшей продуктами поезд, провели обыски. Также был осмотрен вагон-ресторан. Специалисты отобрали пробы суточного рациона детей и смывы поверхностей. В итоге СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Фигуранты обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ), а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ).

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