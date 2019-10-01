Задержанный за нападение с ножом на офицера СК объяснил свой поступок

Мужчина, напавший с ножом 1 октября днем на полковника СК в Москве, объяснил свой поступок.

По его словам, он решился на отчаянный шаг, поскольку следователи отказывались принимать его заявление.

«Судья сказала, что я прав, а им все рано. И есть постановление суда, а вы все равно мое заявление выкидываете <…> Мою мать избили, на дорогу выставляли, квартиру отбирали <…> Мне, что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, торговала валенками, все деньги мне отдавала, и чего теперь я буду под юбкой у нее прятаться? Ну, в суде разберемся», — заявил подозреваемый на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Видео задержания напавшего на офицера опубликовал Следственный комитет РФ.

Нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Сергея Капустина было совершено днем 1 октября на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы.

Злоумышленник напал на него с ножом сзади. Пострадавший сотрудник СК умер в реанимации.

Известно, что он работал в отделе по приему граждан. Нападавший был задержан. По данным СМИ, им оказался уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, пишет znak.com.

По факту убийства офицера СКР возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

С задержанным проводятся следственные действия. Предварительно, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.