Задыхался, но шел: барнаулец рассказал, как спасал из огня маленького ребенка

29 июля в одной из квартир дома № 206 на улице Антона Петрова в Барнауле случился пожар. Позже стало известно , что мужчина по имени Дмитрий залез в окно и спас полугодовалого ребенка. Оказалось, что барнаулец работает в ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю и зовут его Дмитрий Уваров. В ведомстве рассказали, как он спасал малыша.

Мужчина был в отпуске, дома с семьей. Около полуночи он услышал крики и они вместе с женой вышли на балкон. Оказалось, что горит квартира в соседнем подъезде. Женщина кричала, что в огне остался ребенок.

По словам Дмитрия, один из прохожих, пенсионер, пытался проникнуть в горящее помещение через окно. Квартира находится на первом этаже. Пожилому мужчине залезть не удалось и барнаулец не раздумывая бросился на помощь. Он буквально нащупал в дыму кроватку малыша.

«С первого раза найти ребенка не получилось. Все было в дыму. Я почувствовал, что задыхаюсь. Дальше уже действовал на ощупь. Сорвал штору, закрыл ей лицо и пополз. За все время малыш не издал ни звука, даже не заплакал. Но, когда я его взял на руки, он зашевелился. Я понял, что ребенок жив», — рассказывает он.

В это время супруга Дмитрия Уварова вызывала МЧС.

Он через окно передал мальчика соседке. Мать в это время находилась с другим сыном, которого сама вывела из горящей квартиры.

Известно, что причиной случившегося стала «детская шалость», говорят в ведомстве. Старший из сыновей играл со спичками, пока мама спала, и поджег диван. Очаг возгорания находился в зале, второй ребенок спал в соседней комнате.

В уголовно-исполнительной системе Алтайского края Дмитрий Уваров работает с 2011 года.