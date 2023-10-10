10 октября
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Происшествия

Зафиксировали мощное землетрясение у российского побережья

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает РИА Новости.

Камчатка.
Камчатка.
Валерий Степанюк.

Эпицентр находится юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на 32 км.

В городе также ощущались подземные толчки до трех баллов.

Известно, что глубина очага землетрясения — 79 км.

Ранее в Республике Алтай зафиксировали мощное землетрясение.

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