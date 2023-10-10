Зафиксировали мощное землетрясение у российского побережья

Эпицентр находится юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на 32 км.
В городе также ощущались подземные толчки до трех баллов.
Известно, что глубина очага землетрясения — 79 км.
Ранее в Республике Алтай зафиксировали мощное землетрясение.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает РИА Новости.
Эпицентр находится юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на 32 км.
В городе также ощущались подземные толчки до трех баллов.
Известно, что глубина очага землетрясения — 79 км.
Ранее в Республике Алтай зафиксировали мощное землетрясение.
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