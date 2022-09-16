18 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Загорелся крупнейший китайский небоскреб China Telecom

200-метровый небоскреб China Telecom охвачен огнем в Китае. Там могут находиться сотни людей. Об этом сообщают СМИ.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

По данным местной газеты «Бэйцзин жибао», пожар начался около 15:30 по местному времени. Огонь охватил правую часть здания и стремительно распространился вверх.

Небоскреб China Telecom находится в городе Чанша, провинция Хунань.

Пожар небывалых масштабов. Небоскреб почти сгорел дотла, горящие обломки падают на ближайшие дома и машины, столбы черного дыма заполоняют небо.

О числе погибших и пострадавших пока неизвестно. Хотя в здании могут находиться сотни людей.

Китайские СМИ сообщают, что у здания работают около 30 пожарных расчетов. На данный момент пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость