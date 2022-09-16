Загорелся крупнейший китайский небоскреб China Telecom

200-метровый небоскреб China Telecom охвачен огнем в Китае. Там могут находиться сотни людей. Об этом сообщают СМИ.

По данным местной газеты «Бэйцзин жибао», пожар начался около 15:30 по местному времени. Огонь охватил правую часть здания и стремительно распространился вверх.

Небоскреб China Telecom находится в городе Чанша, провинция Хунань.

Пожар небывалых масштабов. Небоскреб почти сгорел дотла, горящие обломки падают на ближайшие дома и машины, столбы черного дыма заполоняют небо.

О числе погибших и пострадавших пока неизвестно. Хотя в здании могут находиться сотни людей.

Китайские СМИ сообщают, что у здания работают около 30 пожарных расчетов. На данный момент пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.