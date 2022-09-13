Все лесные пожары наконец потушили в двух российских регионах

Лесные пожары, с которыми не могли справиться месяц, потушили в Рязанской и Ивановской областях, сообщает РИА Новости .

В МЧС подтвердили, что все лесные пожары в области ликвидированы, а борьба с задымлением окончена. Также рязанский губернатор Павел Малков отменил в регионе режим ЧС в пятницу.

В ведомстве отметили, что за неделю площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.

Напомним, о крупном лесном пожаре в Рязанской области стало известно в середине августа. Режим чрезвычайной ситуации ввели в трех районах, а затем в самом регионе.

Ранее сообщалось, что для борьбы с пожарами специалисты МЧС проложили минерализованные полосы протяженностью 117,4 км. Всего к тушению пожаров привлекли почти 10 тыс. человек и 2,6 тыс. единицы техники.