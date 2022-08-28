Часть масштабных природных пожаров в Рязанской области удалось локализовать

В пресс-службе заявили, что в регионе сейчас действуют шесть очагов природных пожаров, из них два удалось локализовать.
Угрозы населенным пунктам и экономическим объектам они не представляют.
Для борьбы с пожарами специалисты МЧС проложили минерализованные полосы протяженностью 117,4 км.
Всего к тушению пожаров привлечены почти 10 тысяч человек и 2,6 тысяч единицы техники.
Из-за пожаров в регионе объявили режим ЧС. Общая площадь, охваченная лесными пожарами в Рязанской области выросла почти до 20 тысяч гектар.
Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в Алтайском крае уже потратили 25 млн рублей.