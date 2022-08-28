28 августа
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Происшествия

Часть масштабных природных пожаров в Рязанской области удалось локализовать

В Рязанской области все еще бушуют природные пожары, однако некоторую их часть удалось локализовать и в целом ситуация находится по контролем МЧС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

В пресс-службе заявили, что в регионе сейчас действуют шесть очагов природных пожаров, из них два удалось локализовать.

Угрозы населенным пунктам и экономическим объектам они не представляют.

Для борьбы с пожарами специалисты МЧС проложили минерализованные полосы протяженностью 117,4 км.

Всего к тушению пожаров привлечены почти 10 тысяч человек и 2,6 тысяч единицы техники.

Из-за пожаров в регионе объявили режим ЧС. Общая площадь, охваченная лесными пожарами в Рязанской области выросла почти до 20 тысяч гектар.

Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в Алтайском крае уже потратили 25 млн рублей.

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