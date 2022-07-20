20 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

На тушение лесных пожаров в Алтайском крае уже потратили 25 млн рублей

Затраты на тушение лесных пожаров в Алтайском крае уже более чем вдвое превысили прошлогодние. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

Оснащению пожарной техникой способствует действие на территории края проекта сохранения лесов. Он начал действовать в 2019 году. За три года на средства для пожаротушения было получено 245 млн рублей.

«Затраты на тушение лесных пожаров в настоящее время составляют более 25 млн рублей. Т. е. для Алтайского края, конечно, затраты большие — при среднем ежегодном, когда в нормальные годы работали, у нас затраты составляли полностью за весь пожароопасный сезон около 10 млн рублей», — рассказал «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.

На пожарную обстановку в крае в этом году повлияла малоснежная зима и отсутствие влаги.

Ранее мы сообщали, что те же условия повлияли на уровни воды в Сибирский реках.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость