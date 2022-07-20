На тушение лесных пожаров в Алтайском крае уже потратили 25 млн рублей

Оснащению пожарной техникой способствует действие на территории края проекта сохранения лесов. Он начал действовать в 2019 году. За три года на средства для пожаротушения было получено 245 млн рублей.

«Затраты на тушение лесных пожаров в настоящее время составляют более 25 млн рублей. Т. е. для Алтайского края, конечно, затраты большие — при среднем ежегодном, когда в нормальные годы работали, у нас затраты составляли полностью за весь пожароопасный сезон около 10 млн рублей», — рассказал «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.