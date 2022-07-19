19 июля
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Жизнь

Из-за критической отметки уровня воды в Оби могут закрыть речную навигацию

Уровни воды в реках Алтайского края ниже средних на 30%. К этому привели недостаточно снежная зима и чересчур жаркое лето.

Мост через Обь.
Мост через Обь.
Михаил Хаустов

Уровень воды в реке Обь упал до критической отметки впервые за 30 лет.

Приточность в реке в районе Барнаула сейчас составляет всего 68% от нормы, а уровень воды соответствует показателям осени.

В некоторых местах глубина не превышает 1,5 метров. Пассажирские теплоходы и баржи рискуют сесть на мель.

Ситуацию могут спасти осадки. Пока их нет, дно экстренно очищают земснаряды в самых проблемных местах. Если падение продолжится, то может появится ограничение на работу речного флота.

При самой неблагоприятной ситуации весь флот перенаправят на линию Барнаул — Камень-на-Оби. Этот участок реки оставался пригодным для судоходства даже в самые «мелкие» времена.

Ранее навигацию отменили по реке Енисей.

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