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Жизнь

Отменили навигацию на самой полноводной реке Сибири

Этим летом самая полноводная в России река Енисей рекордно обмелела — уровень воды упал на 70 сантиметров.

Енисей.
Енисей.
altapress.ru

Специалисты отмечают — такое критическое падение уровня воды в последний раз было в 1936 году, пишет «КП».

Ученые назвали причины этого явления: это малоснежная зима и сильная жара, сообщает gnkk.ru.

Пассажирский и грузовой флот

По важнейшему водному пути Красноярского края не смогут ходить суда, отмечает «РГ».

До августа пассажиров речного транспорта, планировавших добраться от Красноярска до Енисейска или в обратном направлении по Енисею, пересадят на автобусы, пишет bfm.ru. Изменения коснутся и тех, кто намеревался отправиться на теплоходе из краевого центра до Дудинки.

Из-за низкого уровня воды скорректировали работу не только пассажирских теплоходов, но и грузового флота, пишет gornovosti.ru. Из Красноярска в Лесосибирск доставляют грузы только мелкосидящим флотом.

График отключения воды

Из-за сильного обмеления Енисея в Красноярске сдвинулись сроки отключения горячей и холодной воды, пишет tvk6.ru.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждают, что снижение уровней воды в водохранилищах Енисейского каскада ГЭС в Красноярском крае и Хакасии из-за дефицита осадков может нарушить работу водозаборов.

Между тем алтайские реки тоже обмелели из-за дефицита осадков. Не изменили ситуацию и недавние аномальные осадки.

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