14 июля
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Жизнь

Алтайские реки обмелели из-за дефицита осадков

Дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала «Банкфаксу» ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

Мост через Обь.
Мост через Обь.
Михаил Хаустов

По ее словам, средние значения уровня воды не были зафиксированы даже в период весеннего паводка. В последующие месяцы ситуация не поменялась.

«К середине июля у нас по основным рекам края уровни ниже прошлогодних: по Оби — на 70−100 см, по Чарышу, Алею, Чумышу — до 50 см», — уточнила Прахт.

Не изменили ситуацию и недавние аномальные осадки, утверждает специалист. Большая их часть испарилась либо была израсходована на инфильтрацию, чему способствовала жаркая погода, констатировала эксперт.

Ведущий инженер отдела гидрологии отметила, что прогнозируется дальнейшее снижение уровня воды.

Прахт не исключила, что сложившаяся ситуация создаст проблемы для судоходства и владельцев технических водозаборов.

Ранее сообщалось, что девять человек, в том числе дети, отправятся на плоту в путешествие от Бийска до Барнаула.

Плот оборудуют со всеми удобствами — крыша, скамейки, столы и мотор. С собой возьмут туристическую баню из газового баллона, чтобы можно было париться, а потом бегать к реке.

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