Три семьи с детьми отправятся на плоту от Бийска до Барнаула

Девять человек, в том числе дети, отправятся на плоту в путешествие от Бийска до Барнаула. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

В качестве «водных туристов» выступили три семьи из Барнаула, Омска и села Первомайское. Для реализации своей задумки они строят общий плот.

До столицы Алтайского края путешественники планируют добраться за неделю — днем плыть, а на ночь разбивать лагерь на берегу.

Один из отдыхающих Василий Тюкаев рассказал, что уверен в безопасности необычного сплава.

«У нас лодка будет с собой, спасжилеты, спасательные круги, то есть насчет безопасности все оборудовано, все предусмотрено», — аргументировал Василий Тюкаев.

Плот оборудуют со всеми удобствами — крыша, скамейки, столы и мотор. С собой возьмут туристическую баню из газового баллона, чтобы можно было париться, а потом бегать к реке.

Туристы возьмут с собой провиант, казан для готовки пищи и самовар, чтобы можно было в пути пить горячий чай из трав. Пополнять запасы еды семьи планируют в близлежащих магазинах во время остановок.

Также в планах путешественников значатся тематические вечера. Сначала будет «посвящение в моряки», потом «вечер свадеб», игры в «мафию» и другие варианты досуга.

Отплытие запланировано на 16 июля. К этому моменту туристы надеются закончить все приготовления.

Ранее сообщалось, что первые туристы в начале июля отправились по новому национальному туристическому маршруту «Сибирские каникулы». Маршрут спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края.